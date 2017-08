Belasting invulhulpen KBO en PCOB bezorgen leuk zakcentje

DOESBURG - Belasting invulhulpen van de KBO en PCOB hebben voor een groot aantal leden een leuk zakcentje bij elkaar geschraapt. Dit voorjaar hebben zij verschillenden van hun leden en leden van de ANBO weer ondersteuning gegeven voor het invullen van belastingformulieren. Dezer dagen heeft de belastingdienst de formulieren behandeld en de te veel ingehouden belasting op pensioenen en dergelijke terugbetaald. In totaal ging het om een bedrag van 35.758 euro. De ouderen die het betroffen waren blij met hun lidmaatschap van de KBO of PCOB hier in Doesburg.