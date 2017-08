Oecumenische school Brummen tegen de vlakte

BRUMMEN - De gemeente Brummen heeft met spoed de sloopmelding voor de voormalige Oecumenische school aan de Troelstralaan in Brummen ingediend. De sloopmelding heeft betrekking op het verwijderen van aanwezige asbest en alle bouwwerken op het perceel. De gemeente verwacht dat de sloop rond 9 augustus begint en ongeveer vier tot zes weken duurt.

De reden voor een versnelde melding is dat er sinds enkele weken veel vandalisme wordt gepleegd. Daarnaast zijn de recente brandstichtingen in Eerbeek en Loenen bij de leegstaande schoolgebouwen een belangrijke overweging om de gebouwen en het asbest versneld te slopen. Een brand brengt een aanzienlijk milieu- en gezondheidsrisico met zich mee. Daardoor heeft de gemeente, mede op advies van de politie, de overweging gemaakt om over te gaan tot versnelde sloop.

Bij deversnelde sloop wordt niet gewacht op de uitslag van het Flora- en Fauna onderzoek. Dit betekent niet dat er geen rekening wordt gehouden met de (mogelijke) aanwezige flora- en fauna-elementen. Een extern bedrijf kijkt hier zorgvuldig naar. Gemeente en sloopbedrijf volgen hun advies nauwkeurig op. Boeidelen worden vooraf verwijderd en een aantal dagen voor de sloop worden spouwen opengemaakt om eventuele nestelende diersoorten te weren.