Heerlijk Loenens Oogstfeest

LOENEN – Natuurmonumenten kreeg zondag volop de medewerking van de weergoden tijdens het jaarlijkse oogstfeest op de Groote Modderkolk in Loenen. De zon liet zich veel zien zodat het publiek op het grote terrein bij de zorgboerderij kon genieten van het vele dat de organisatie deze dag te bieden had voor jong en oud. De belangstelling was nog groter dan vorig jaar.

De jeugd beleefde op het uitgestrekte terrein van De Groote Modderkolk een paar spannende uren tijdens het oogstfeest. Voor hen was er van alles te doen. Klimmen op strobalen, vogelhuisjes timmeren, kalfjes aaien, wat lekkers bakken en nog veel meer. Het was er allemaal. De ouderen kregen ook genoeg om te bekijken. Demonstraties van het vervoer van bomen met de Malle Jan, getrokken door een paard, en een hoefsmid was aan het werk. Langs de bomenrij van de Scheidingsallee stond ook veel opgesteld. Veel bekijks kreeg een plankenzaagmachine. Van grote boomstammen (douglas) werden planken gezaagd. Gerrit Hissink en zijn maten waren er ook met de stationaire motoren. De motoren stonden er naar hartenlust te puffen. Een aantal werkten ook nog. Hissink liet zien hoe eenvoudige machines de tarwe vermalen wordt tot meel. Kinderen mochten dit met een klein machientje ook proberen.

Alles draait een beetje bij dit feest om het oogsten, daarom kregen de mannen van de Dörsclub Lieren alle ruimte voor hun demonstratie van het dorsen van het pas gemaaide graan. Acht mannen waren druk in de weer om de bossen te ontdoen van het graan. De bossen werden vanaf de wagen boven in de dorsmachine gedaan. Aan één zijde verliet het stro de machine en aan de andere zijde het graan in de zakken. Vooral de jongeren keken met interesse naar het dorsen.

Een flink aantal medewerkers en vrijwilligers van Natuurmonumenten waren deze dag in touw om alles in goede banen te leiden. Boer Antoon Klom reed rond om te letten op het welzijn van de dieren. Speciaal voor de kleintjes had hij in de stal een paar aai-kalfjes liggen. De kinderen konden er bij gaan zitten om de diertjes te vertroetelen.

Last Gear uit Eerbeek zorgde voor veel sportplezier voor de jeugd. Met hun fietsje mochten de jongens en meisjes een parcours afleggen met allerlei obstakels. Fanatiek werd er gestreden. Er werd door slootjes gelopen en nog meer. - Foto: Martien Kobussen