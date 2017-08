Zonnebloemen hebben schik

LOENEN – Jan de Boer uit Loenen doet zijn naam wel eer aan. Hij ‘boert’ goed met de planten in zijn tuin. Bij zijn woning aan de Cornelis Hendrixstraat in Loenen zijn joekels van Zonnebloemen te zien. Zij groeien en bloeien er welig. Geen enkele stengel maar twe groepen van planten. Ter versteviging aan elkaar gebonden voor de harde wind. Een bos van vier planten dicht op elkaar meten 3 meter en 55 centimeter. Daarnaast een bos van vijf stuks die een paar centimeter kleiner zijn. De Boer heeft de planten al maandenlang royaal vertroeteld . Flink wat mest gegeven en natuurlijk in de droge periode de nodige hoeveelheid water.

De Boer maakt er een hobby van om grote Zonnebloemen te kweken. Het ene jaar lukt het beter als het andere jaar. Omdat er dit jaar al heel wat zonnige dagen zijn geweest groeiden de planten voorspoedig. Het vergt heel wat verzorging. Vooral bij harde wind is het oppassen geblazen. De planten staan nog op een verhoging in de achtertuin.

Of de Zonnebloemen van De Boer de hoogste is van Loenen of omgeving is hem niet bekend. Wel heeft Jozien Evers aan de Hoofdweg ook kanjers van Zonnebloemen bij haar woning. De planten zijn mogelijk iets lager. Evers wil met dit groepje zonnebloemen de aandacht vestigen op de hulporganisatie De Zonnebloem waaraan zij al vele jaren als vrijwilligster is verbonden.

Op de foto is duidelijk het verschil te zien tussen Jan de Boer (1.65 meter) en de Zonnebloemen (3.55 meter). - Foto: Martien Kobussen