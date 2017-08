Geslaagde Velleper Donderdagen

VELP - De organisatie van de Velleper Donderdagen kan terugkijken op een succesvol evenement. Op 27 juli en 3 augustus werd de braderieën in het centrum van Velp door ongeveer 25.000 mensen bezocht.

Ook tijdens de 38e editie van het volgens de organisatie de grootste braderie van het oosten van ons land, stonden weer ruim 200 kramen in de centrumstraten van Velp. De opbouw ervan startte al om 06.00 uur in de ochtend. Ambulante handelaren uit heel Nederland richtten kort daarna hun kramen en plekken in, om de bezoekers vanaf 11.00 uur een keur van waren te kunnen aanbieden. Tussen de ambulante handelaren waren ook tal van Velpse ondernemers te vinden, die met hun aanbod naar buiten kwamen. Ook de horecaondernemers konden hun terrassen weer volop uitbouwen om de gasten van een natje en een droogje te voorzien.

Eind vorig jaar besloot de winkeliersvereniging in Velp om het aantal Velleper Donderdagen te reduceren van vier naar twee. Volgens activiteitenregisseur Jan Huurman heeft dat goed uitgepakt. De bezoekersaantallen waren weer als vanouds: naar schatting bezochten zo’n 25.000 mensen het evenement in Velp. De verwachting dat er een concentratie van bezoekers zou ontstaan, is daarmee uitgekomen. Alhoewel de tweede dag met regen begon, waren de weersomstandigheden beide dagen uitermate gunstig voor een bezoek aan Velp. De halvering van Velleper Donderdagen was overigens wel het gesprek van de dag. Zowel de Velpse winkeliers als de handelaren als de bezoekers hadden ieder zo hun eigen mening. Frappant was de mening van enkele bezoekers dat ze de halvering jammer vonden, terwijl uit het uitgebreide onderzoek van vorig is gebleken dat men de Velleper Donderdagen gemiddeld slechts één keer bezocht. In het algemeen was er tevredenheid over de opzet en het resultaat van deze 38e versie van de Velleper Donderdagen. - foto: Wencel Maresch