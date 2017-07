Eerste optreden Te Gek

BRUMMEN - Vrouwenkoor Te Gek gaf onlangs haar eerste optreden voor de bewoners van Philadelphia in Brummen. Voor Philadelphia was dit het eerste muzikale evenement op de nieuwe locatie. Het was een feestje voor zowel de bewoners van het Radeland, de Elzenbos als voor het koor zelf. Dirigent Anja Luyt wist op haar inspirerende manier ook de bewoners enthousiast te maken zodat zij zelf meededen. Op haar vraag of er ook een dirigent in de zaal was, meldde zich gelijk dirigent Aart die erg blij was met zijn nieuwe taak. Het koor werd begeleid door de accordeonisten Cor Hulstijn en Gerrit Sangers. Deze avond geassisteerd door Gerrit, één van de bewoners die met veel enthousiasme meespeelde op de door accordeonist Gerrit Sangers meegebrachte mondharmonica. Enkele bekende liedjes werden uit volle borst meegezongen. Het was voor de bewoners en het koor een geweldige muzikale avond die zeker voor herhaling vatbaar is.