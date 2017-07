Echtpaar Vermeer 60 jaar getrouwd

VELP - Burgemeester Petra van Wingerden van de gemeente Rheden bracht donderdag een bezoek aan het echtpaar Vermeer - Ortan in Velp. Ze bracht namens het gemeentebestuur de felicitaties over vanwege hun 60-jarig huwelijksfeest.

Teunis Jan Vermeer is geboren op 8 juli 1935 in Velp en Maria Ortan op 12 juli 1934 in Rotterdam. Ze hebben elkaar ontmoet in Velp. Na hun trouwen hebben ze van 1957 tot 1963 in Dieren gewoond. Het echtpaar heeft een zoon en een dochter en vier kleinkinderen.

Na het behalen van de benodigde vakdiploma’s, zijn ze in de 70’er jaren met een loodgieters-, en C.V. installatiebedrijf van start gegaan. Na 25 jaar is dat bedrijf overgenomen door hun zoon. De heer Vermeer houdt van zwemmen, wandelen, vierdaagse en is lid van de club oud-mariniers. Mevrouw Vermeer houdt van dansen en handwerken. Ze wonen sinds 1963 aan het Kerkpad in Velp. Het pand was het allereerste ziekenhuis van Velp en ze zijn hier bijzonder trots op. Ter gelegenheid van hun huwelijksfeest, had de tuinman met oranje Afrikaantjes een grote 60 in de voortuin aangelegd. - foto: Wencel Maresch