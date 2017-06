Nieuw gebouw voor maatschappelijke organisaties

DIEREN - Het voormalige kleuterschoolgebouw aan de Van den Duyn van de Maasdamstraat 63 in Dieren is op 30 mei gekocht door de Stichting Verzamelgebouw Dieren. Het was als laatste in gebruik als kinderdagverblijf en wordt nu anti-kraak bewoond. Het pand krijgt weer een nieuwe bestemming als verzamelgebouw voor verschillende maatschappelijke initiatieven, zoals het Inloophuis en de Kledingbank.

Doel van de Stichting is om in Dieren initiatieven met een vergelijkbaar doel samen te brengen. Die doelen hebben te maken met het op weg helpen van mensen en het hergebruik van materialen. Ontmoeten kan bijvoorbeeld leiden tot leren repareren. Spullen die anders weggegooid worden, krijgen door reparatie een tweede leven. En degene die repareert, leert hoe dat het best te doen. Overkoepelend voor alle plannen is het bij elkaar brengen van partijen die zich richten op bezigheden en ontmoeting. Gebruikers die in het pand komen, zijn in elk geval het Inloophuis met hun Huiskamer, De Boei en de Kledingbank. Er lopen nog gesprekken met andere partijen die graag een plekje zouden krijgen.

"We spreken liever van gebruikers dan van huurders", zegt Sander van Bodegraven, voorzitter van de Stichting. "Natuurlijk betalen de gebruikers voor de kosten die een dergelijk pand met zich meebrengt. Er moet tenslotte wel gestookt worden. Maar we houden die kosten zo laag mogelijk: gebruikers hebben immers geen commercieel doel."

De Stichting is van plan om energie besparende investeringen te doen in het pand. De aankoop en de noodzakelijke verbouwingen en investeringen zijn gefinancierd door de Dullertsstichting en door de Hervormde Kerken. Maar ook de gemeente Rheden heeft een belangrijke rol in het geheel.

Overigens heeft de Stichting nog wel een probleem: er is nog geen goede naam voor het gebouw. Van Bodegraven: "Verzamelgebouw klinkt zo onpersoonlijk. Maar wat dan wel? Volgens mij kunnen de inwoners van Dieren dat het best verzinnen!". Dus weet u een passende, leuke, historische of juist moderne naam voor deze aanwinst? Meldt u die dan via de e-mail: verzamelgebouwdieren@gmail.com. Met vermelding van uw naam en adres.