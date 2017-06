Emmanuel Frankenberg wint RABO-Burgemeester de Bruinprijs

VELP - Klavecinist en hoornist Emmanuel Frankenberg ontvangt op woensdag 11 oktober de RABO-Burgemeester de Bruinprijs, uit handen van burgemeester Petra van Wingerden. Het is de culturele aanmoedigingsprijs voor kunstenaars die aan het begin van hun professionele loopbaan staan, een band met de gemeente Rheden hebben en een belofte inhouden voor de toekomst. De prijsuitreiking vindt plaats om 20.00 uur in de Grote Kerk in de Kerktraat in Velp.

Emmanuel Frankenberg, geboren in Velp in 1994, is een talentvolle musicus. Zijn muzikale nest heeft hem al jong gevormd. Hij begon in het Arnhems Interscholair Orkest en het Euregio Jeugdorkest.

Gezien zijn talent lag een studie aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag voor de hand. Hij studeerde daar zowel klavecimbel als natuurhoorn. Doordat hij in twee instrumenten gespecialiseerd is, zijn er volop mogelijkheden voor Emmanuel om van zich te laten horen. Zo speelt hij onder andere bij het Collegium 1704, Het Orkest van de 18e eeuw en Het Parnassus Ensemble. Ook is hij vast lid van het Goldfinch ensemble. Naast zijn muzikale talent roemt de jury ook de wijze waarop hij contact maakt met het publiek. De RABO-Burgemeester de Bruinprijs wordt jaarlijks georganiseerd door het Rhedense gemeentelijk Cultuurbedrijf RiQQ.