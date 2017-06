Pinksterfestival zeer in trek

BRUMMEN - Je zou niet zeggen dat het Pinksterfestival in Brummen enige tijd geleden aan een zijden draadje hing. De organisatoren die de traditionele markt op Pinkstermaandag hadden uitgebouwd tot een zeer veelzijdig driedaags evenement, hadden daar zoveel energie in gestoken, dat de pijp ook al snel helemaal leeg was. Einde Pinksterfestival, zo leek het. Maar gelukkig stonden er mensen op die dat zonde vonden en het evenement alsnog wilden voortzetten. Met een eigen touch en inbreng, maar minstens zo succesvol, mag je na drie zonnige dagen wel stellen. De grootste publiekstrekker was de markt op maandag (foto), al sinds jaar en dag ook bekend om het enorme aanbod aan bloemen en planten. De bezoekers waren en masse van plan de zomer in huis en tuin te halen en het was dan ook de hele dag echt heel druk in hartje Brummen. Het Brummense Pinksterfestival is dus met succes nieuw leven in geblazen. Een nieuwe organisatiestructuur moet er nu voor zorgen dat de huidige mensen achter het evenement niet te zwaar belast worden en het evenement nog jaren op de kalender blijft staan. - foto: Han Uenk