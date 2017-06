Serenade bij afscheid

VELP - Volkomen verrast ondergingen oud-huisarts Willem Boissevain en zijn echtgenote de serenade die hen werd gebracht door Drum- en Showfanfare Mr. H.M. van der Zandt. Het gebeurde ter ere van zijn afscheid van het 4 Mei Comité Velp.

Na liefst 50 jaar voorzitterschap van dat comité had hij enige tijd geleden al zijn functie voorlopig overgedragen aan mr. John Bosnak. Maar nu werd hij gehuldigd en getrakteerd op een afscheidsfeestje. De Van der Zandt vereniging zegde meteen haar medewerking toe om voor de scheidend voorzitter te komen spelen. In die afgelopen vijftig jaren heeft deze vereniging tientallen malen de muziek verzorgd bij de Dodenherdenkingen in het Villapark en dus samengewerkt met voorzitter Boissevain. Namens het gemeentebestuur sprak wethouder Constans Pos waarderende woorden en later die avond bood mr. John Bosnak, namens het Velpse comité, behalve een ingelijste oorkonde, een unieke ‘gouden speld’ aan in de vorm van het Vredesfakkeltje/duifje dat het symbool is van de 4/5 mei herdenkingen en vieringen in Nederland. De speld werd speciaal voor deze gelegenheid en kosteloos door Juwelier Aalbers uit Velp verguld. Een diamantje fungeert als oogje van de vredesduif erin. - foto: Marc Pluim