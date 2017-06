The Phantoms op stap

DOESBURG - Alle jeugdleden van Volleybalvereniging The Phantoms uit Doesburg zijn op kamp geweest in Millingen aan de Rijn. Ze deden daar mee met een meerdaags volleybaltoernooi. In totaal waren The Phantoms aanwezig met zeven teams. Er werden dan ook diverse prijzen binnengesleept.

Na aankomst in Millingen was het luchtbed opblazen en daarna gelijk het volleybalveld in. Het spelen op gras was vooral voor de jongsten even wennen. Maar gaandeweg de eerste dag ging het steeds beter. De oudere jeugd, die al vaker in Millingen was geweest, speelde vanaf het begin goed. Tussendoor werden de meiden voorzien van eten en drinken door de kampcommissie. ’s Avonds was er voor de jeugd tot 12 jaar een bingo, de ouderen konden kiezen tussen een ‘eigen feestje in de tent’ of naar de disco.

Na een bijzonder koude nacht waarbij gevoelsmatig temperaturen tot -50 werden gevoeld, was de jeugd weer vroeg wakker om rond negen uur de eerste wedstrijden weer te spelen. Gelukkig werd het gedurende de dag lekker warm.

De club doet ook een oproep: Wil jij ook op volleybalkamp? Wil je ook meedoen met een meerdaags volleybaltoernooi? Dat kan! Kom dan met ons meetrainen op woensdag. Van 6 tot 12 jaar trainen we van 17.00 uur tot 18.oo uur. En vanaf 12 jaar wordt er getraind vanaf 18.00 uur. Tot de zomervakantie (laatste training 6 juli) kun je gratis meedoen.