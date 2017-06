ELLECOM - Wat een geweldig Zomerfeest hebben ze weer achter de rug in Ellecom. Drie dagen lang. Het thema was dit keer 'Ellecom onder water' en dat was goed te zien tijdens het feest op vrijdag en helemaal tijdens de optocht op zaterdagochtend. Heel veel groepen, straten, gingen met dat thema aan de slag. Duikpakken, reddingboeien, douches, de reddingboot, de oranje monstervis van de Staatsloterij, octopussen, Kapitein Iglo, de Yellocom Submarine, een groot aquarium met guppies, of deze groep die onder de paraplu droog wil houden, het trok allemaal in een bonte stoet aan de kijkers voorbij. Ellecom maakte haar reputatie als dorp waar gezamenlijk aan een schitterend feest wordt gewerkt, weer helemaal waar. - foto: Han Uenk