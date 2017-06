Elisabeth heropend

DOESBURG - Vrijdag was het zover dat St. Elisabeth geopend werd, of zoals commissaris van de Koning Cornielje het zei: “heropend”. Samen met een bewoonster verrichte hij de openingshandeling.

Bij dit feestelijke moment waren natuurlijk de bewoners aanwezig, maar ook genodigden, buren, en vrijwilligers. Als eerste was er een woord van welkom door Berend van der Ploeg, bestuurder van Attent Zorg en Behandeling. Hierna sprak burgemeester Loes van der Meijs haar lovende woorden over het gebouw uit en dat er zoveel rekening is gehouden met de privacy van de bewoners en natuurlijk ook over de verzorgenden die daar werken. De openingshandeling werd zoals verricht door CdK Cornielje en een bewoonster, die heel toepasselijk van haar voornaam Elisabth heet. Samen drukten zij op de knop die een fraai bankje onthulde met daarop een koperen bordje. Op dit bankje en in de fraai aangelegde tuin kunnen bewoners heerlijk genieten.

In 1897 stond op de zelfde plek een gebouw van de Franciscaner zusters en was het een onderdeel van het klooster dat nu het Arsenaal is. Deze zusters waren zeer vooruitstrevend en begonnen met de thuiszorg voor de armere mensen. In die tijd was dat alleen voor de rijken weggelegd en de armen moesten elkaar maar helpen. Uit dit initiatief is later het St. Elisabeth ontstaan om zorg voor iedereen bereikbaar te maken. - foto: Hanny ten Dolle