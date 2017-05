Intieme herdenking in Lathum

LATHUM - De Dodenherdenking in de voormalige gemeente Angerlo, wordt bij toerbeurt gehouden in één van de drie kernen. Donderdag werd in Lathum een intieme en warme herdenking gehouden.

De grote ruimte van Huis te Lathum zat afgeladen vol en de aanwezigen namen deel aan een zeer gevarieerde herdenking. Op bijzondere wijze kwam alles samen en de bijdragen waren afkomstig uit alle geledingen van de gemeenschap. Drie senioren plaatsten kransen op speciale zuilen, scouts ontstaken daarbij een vlam, scholieren hadden een aantal vlogs gemaakt over het thema vrijheid en met als titel Watisnoudievrijheid?, zangeres Anne Baars zong enkele toepasselijke nummers, een ensemble van St. Gregorius bracht gedragen muziekstukken en natuurlijk het volkslied en onder orgelbegeleiding van Remko Künne werden psalmen gezongen. De Zevenaarse wethouder Gerard Hendriksen hield een geëmotioneerde toespraak, terwijl na de last post en een minuut stilte de vlag van halfstok in top werd gehesen. Het was een bijzondere en mooie bijeenkomst. - foto: Wencel Maresch (meer foto's op www.regiobodeonline.nl)