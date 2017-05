Bevrijdingsvuur ontstoken

BEEKBERGEN - De vlam werd in een estafette vanuit Wageningen naar Beekbergen gebracht. En met dat vuur ontstak mevrouw Leeuwis de Vries vrijdag in het Teixeira de Mattospark het bevrijdingsvuur.

De plek van het bevrijdingsvuur in het park, markeert de herdenking van de gevallenen én de bevrijding. Naast de bevrijdingsvlam, lagen er de bloemen die de avond ervoor bij het monument waren gelegd tijdens de dodenherdenking. Het monument staat voor tien gevallen verzetsmensen uit Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen en twee dorpsgenoten die vielen in Nederlands-Indië.

Mevrouw Leeuwis de Vries was gevraagd het vuur te ontsteken, omdat zij de dochter is van Julius Gerard 'Bub' de Vries. Die maakte deel uit van de Apeldoornse verzetsgroep van Narda van Terwisga. Zij hielden zich onder meer bezig met hulp aan Joodse onderduikers en hulp aan geallieerde vliegers. De groep werd echter verraden en grotendeels door de Duitsers opgepakt, maar Bub de Vries wist arrestatie te ontlopen. Zijn dochter vertelde na het ontsteken van het bevrijdingsvuur aan de vele toehoorders in het park aan de Loenenseweg, over haar vader en hoe 4 mei zijn leven lang een loodzware dag was gebleven. - foto: Wencel Maresch