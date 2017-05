Lentefotowedstrijd NP De Hoge Veluwe

HOENDERLOO - Wat een prachtig jaargetijde is de lente. De natuur toont zich vol enthousiasme in al haar glorie, de zon verwarmt je gezicht; een seizoen wat bij uitstek geschikt is voor een fotowedstrijd. Doe mee aan de lentefotowedstrijd van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, en maak kans op mooie prijzen.

De lentefotowedstrijd bestaat uit twee categorieën, namelijk camera en smartphone. Binnen de categorie camera worden twee winnaars gekozen: één winnaar gekozen door de vakjury en één publiekswinnaar (via Facebook). De vakjury kiest vijf foto’s die in aanmerking komen voor de publieksprijs, op deze foto’s kan in de week van 29 mei tot en met 5 juni via Facebook gestemd worden. De winnaar van de categorie smartphone wordt gekozen door de vakjury.

Wie mee wil doen, kan foto’s in hoge resolutie (minimaal 2MB) in het Park insturen tot 29 mei 08.00 uur via e-mail fotowedstrijd@hogeveluwe.nl, onder vermelding van lentefotowedstrijd. Vermeld hierbij naam, de locatie van de foto, de categorie en een bijschrift. De ingezonden foto(‘s) moeten in Het Nationale Park De Hoge Veluwe gemaakt zijn. De winnende foto’s worden getoond op de website en social media van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De winnaars maken kans op een fotosafari met de boswachter. De winnaars worden dinsdag 6 juni bekend gemaakt.