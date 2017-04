Jos Scholten nieuwe wijkagent voor Rozendaal

ROZENDAAL - Jos Scholten is sinds kort wijkagent voor Rozendaal. Maar de meeste Rozendalers kennen hem waarschijnlijk al van de twee jaar die hij werkzaam was in het politie-cluster Rozendaal/Rheden/De Steeg/Ellecom. Scholten is 52 jaar en volgt Margriet van Kempen op. Naast wijkagent voor Rozendaal is hij als operationeel expert ook verantwoordelijk, namens de politie, voor een aantal veiligheidsthema’s in de gemeenten Rozendaal, Rheden en Doesburg. Bovendien geeft hij medeleiding aan het politie-cluster Rozendaal/Rheden/De Steeg/Ellecom.