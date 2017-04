Geen schapen, dan maar zelf doen

DIEREN - Deze foto ontvingen wij van Jan Eggink, onder de kop 'geen heideschapen, dus dan maar zelf doen.' Hij schrijft daarbij ook: 'De 'buurtheideman' is de hei weer aan het 'toppen' in het gemeentelijke heideveld De Slenk in Dieren. De mooie bloei in september is dan weer gewaarborgd.'

De Heideman, zoals Eggink hem noemt, is Jochum Sevenster, die al jaren bezig is met veel geduld, toewijding en groene vingers, het stukje natuur tot heideveld om te toveren en te onderhouden. Inmiddels ligt daar een uniek heideveldje tussen de Lorentzlaan en de Nobellaan.