Beleef, ontdek én versterk Brandweer Doesburg

DOESBURG – Brandweer Doesburg houdt op zaterdag 8 april een wervingsdag. De post Doesburg organiseert van 11.00 tot 15.00 uur allerlei demonstraties en activiteiten bij de brandweerkazerne aan de Halve Maanweg 3. De dag is speciaal bedoeld voor Doesburgenaren die interesse hebben om de brandweerploeg te versterken.

“De wervingsdag is een vervolg op de huis-aan-huisflyers die we onlangs met veel enthousiasme rondgebracht hebben in onze stad”, zegt ploegcommandant Vincent Kreileman. “Na die actie hebben we al volop reacties ontvangen en die geïnteresseerden hebben we uitgenodigd voor de wervingsdag. Maar iedereen die overweegt om onze ploeg te versterken, is van harte uitgenodigd om komende zaterdag bij ons langs te komen.”

Brandweer Doesburg zal tijdens de wervingsdag met een gevarieerd programma zichtbaar maken wat zij allemaal betekent voor de burgers. Bezoekers gaan vooral ook zelf aan de slag. “Ze kunnen een voertuig openknippen en ontdekken hoe het is om met ademlucht op in de rook te lopen. Zo ervaren ze direct of ons toffe vak bij hen past”, zegt Kreileman. “En bij onze wervingsstand staan collega’s klaar om belangstellenden te informeren over een nieuwe uitdaging die waardering oplevert en waarmee je in teamverband bijdraagt aan de veiligheid van Doesburg.”

Kun je niet wachten tot de wervingsdag en heb je nu al interesse om brandweer Doesburg te versterken? Bel Vincent Kreileman op 06-42 15 56 26 of mail naar vincent.kreileman@vggm.nl.

Foto:

De brandweermannen bezorgen zelf de flyers huis aan huis. - foto: Hanny ten Dolle