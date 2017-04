Museumweekend en de GTW-tram in Doesburg

DOESBURG - Zaterdag 8 en zondag 9 april staan in het teken van het jaarlijkse Nationaal Museumweekend. Ook Streekmuseum De Roode Tooren te Doesburg is traditiegetrouw een van de deelnemers.



Zestig jaar geleden was het de laatste rit van de stoomtram in de regio en ook in de stad Doesburg! Nu is het de allerlaatste gelegenheid om kennis te nemen van de boeiende expositie onder de titel 'De stoomtram in Doesburg, 1881-1957'. Een zeer bijzonder overzicht van de geschiedenis van de Geldersche Stoomtramweg Maatschappij. Prachtig beeldmateriaal en objecten geven een indruk van het ontstaan, de vele locomotieven, de stations en halteplaatsen, de tragische ongevallen, personeel, etc. Tevens wordt er een bijna 30 minuten durende film vertoond. Prachtige beelden uit inmiddels lang vervlogen tijden. Inmiddels is de tentoonstelling door meer dan 8.000 personen bezocht! Wellicht dat er nog velen zijn die deze laatste gelegenheid willen aangrijpen om een bezoek te brengen aan De Roode Tooren.

Zaterdag 8 april is het museum geopend van 11.00 tot 17.00 uur en zondag 9 april van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.