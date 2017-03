Micro ontmaskert arts ziekenhuis

DIEREN - In een bijna volle theaterzaal van Theothorne nam Toneelvereniging Micro zaterdagavond een staande ovatie in ontvangst voor haar blijspel Doktertje spelen. Henk Holterman, de nieuwe regisseur van Micro, had duidelijk werk gemaakt van de personages, de spelers waren volledig in de huid van hun alter-ego gekropen.



De grote theaterzaal was voor de gelegenheid omgetoverd tot de centrale hal van ‘Stichting vereeniging ‘Het Ziekenhuis’ te Dieren’. Het publiek waande zich meer dan veilig in het theater, waar nooit eerder zoveel dokters en verplegend personeel aanwezig was. In de vooraankondiging beloofde Micro haar publiek de lachspieren danig op de proef te zullen stellen. Die belofte hebben de spelers helemaal waargemaakt. De zaal werd getrakteerd op een ouderwets gezellige toneelavond voor jong en oud.

Op het podium wist een kleine crimineel zich door een merkwaardig misverstand als de nieuw aangekondigde arts voor te doen. Dat leidt tot een aantal komische ontwikkelingen en al snel is iedereen het spoor bijster. Om de werkdruk in het ziekenhuis enigszins te verlichten stuurt moeder-overste tot ieders vreugde een non naar het ziekenhuis. Hilariteit alom als de hoofdzuster deze non even later sensueel verstrengeld aantreft in de armen van de verpleger, met een duidelijke voorkeur voor mannen. Ook de hoogzwangere Annie weet een behoorlijke stempel te drukken op het reilen en zeilen van de verpleegafdeling. De ontknoping is spannend tot het einde, maar een ding is duidelijk. In Dieren is niet langer een nepdokter actief.

Het publiek hoeft niet lang te wachten op een volgende voorstelling van Micro. De toneelvereniging brengt zaterdagavond 4 november een nieuw stuk ten tonele in Theothorne.