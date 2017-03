Feestweek wijkjubileum Dieren-Noordoost krijgt vorm

DIEREN – De wijk Dieren-Noordoost bestaat veertig jaar. In 1977 werden de eerste huizen opgeleverd. Op initiatief van wijkplatform DiNO is de werkgroep Dino40 opgericht. Zij gaan dit lustrum vieren met een feestweek.

Op deze wijze vieren zij niet alleen het jubileum. De feestweek is een middel om aandacht te schenken aan verbetering van de sociale cohesie in de wijk. Bijvoorbeeld door in wijkcentrum De Drieschaar structureel meer sociale activiteiten te organiseren. Voordat het zover is, wordt er eerst feest gevierd. De afgelopen weken is de werkgroep Dino40 druk geweest om het jubileum vorm te geven. Centraal staat een feestweek in september. Van zaterdag 16 september tot en met zaterdag 23 september worden verschillende activiteiten in de wijk gehouden. De week start met een wijkmarkt in en rond De Drieschaar. Er is een kleedjesmarkt voor kinderen, een hobbymarkt en een informatiemarkt. Hier zijn kramen voor verenigingen en clubjes van De Drieschaar, voor ondernemers uit de wijk en voor organisaties die hier actief zijn. Verder is er die week een reünie voor de eerste bewoners van de wijk, een puzzel/speurtocht door de buurt en een spelletjesmiddag voor de kinderen van beide basisscholen. Bijzonder zijn de (openlucht)filmvoorstellingen voor verschillende leeftijdsgroepen. Deze filmvoorstellingen worden verzorgd dor het Filmhuis Dieren. Zij vindt haar oorsprong in De Drieschaar. Op de eerste dag van de feestweek opent een foto-expositie over de wijk. Deze expositie is die week te bezoeken. De expositie richt zich met name op het verleden. Maar ook het heden telt. Daarom is er voor alle wijkbewoners een fotowedstrijd wie de mooiste of leukste foto maakt over Dieren-Noordoost in 2017. Eigenaar Martin Eijkman van de Spar biedt de afsluitende activiteit aan op zaterdagavond 23 september. Hoewel nog even geheim is waar deze finale uit bestaat, belooft de werkgroep dat het een unieke gebeurtenis zal zijn.

De werkgroep zoekt nog vrijwilligers. Mensen die mee willen helpen in de voorbereiding en uitvoering van bepaalde activiteiten. Bijvoorbeeld bij de spelletjesmiddag voor de kinderen. Natuurlijk mogen bewoners ook een activiteit organiseren. Samen met wijkbewoners of buren. Het mag een activiteit zijn voor de hele wijk, of alleen voor de eigen straat of eigen hofje. In dat kader is het goed om te weten dat het zaterdag 23 september ook nog eens landelijke burendag is. Houd wel de avond vrij voor de afsluitende wijkactiviteit van de Spar.

E-mail. info@dino40.nl

www.dino40.nl