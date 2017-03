Yin Yoga op maandagavond in Het Arsenaal

DOESBURG - In tegenstelling tot de dynamische vormen van yoga richt Yin yoga zich niet op het versterken van de spieren, maar juist op het ontspannen hiervan. Door je spieren te ontspannen, bereik je het bindweefsel, gelegen in de diepere lagen van het lichaam. Bindweefsel versterkt en verlengt zich langzamer dan spierweefsel. Daarom worden houdingen bij Yin Yoga tussen de drie en vijf minuten vastgehouden. In die tijd oefen je ook met Mindfulness. Yin Yoga is de idealen manier om lichaam en geest te ontspannen.

Yin Yoga wordt op de maandagavond van 20.30 tot 21.30 uur op de yogazolder in Het Arsenaal in Doesburg gegeven door Evelien van Straaten. Zij verzorgt ook Mindfulness-cursussen in Het Arsenaal. Iedereen is welkom voor een gratis proefles. Opgeven kan via e-mail. info@evelienvanstraaten.nl.

