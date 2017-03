Een goede oude dag bij Ons Raadhuis

VELP - Ons Raadhuis in Velp bestaat een jaar en dat wordt op vrijdag 10 maart vanaf 15.00 uur gevierd met het programma Een goede oude dag in de Visitatiekerk in Velp. Anja Machielsen en Anne van der Meiden geven lezingen over ouder worden. Tussendoor is er een intermezzo van koor Quinta-Essentia. Iedereen is deze middag welkom. Aanmelden kan via jubileum@onsraadhuis.com, via tel. 026 - 8449140 of kom even langs bij Ons Raadhuis.

In het voorjaar van 2016 startte ester Bertholet, voormalig huisarts en nu specialist ouderengeneeskunde, met een ontmoetingscentrum voor mensen van 55 jaar en ouder in de pastorie van de OLV Visitatiekerk aan de Nieuwstraat 1. Als specialist ouderengeneeskunde adviseert zij ouderen om in beweging te blijven en onder de mensen te blijven. dit is echter niet altijd zo gemakkelijk te organiseren wanneer je ouder wordt en bijvoorbeeld last krijgt van wat slechter horen en moeilijker lopen. daarom is er nu een plek in Velp waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en waar het mogelijk is om gedurende de hele dag verschillende activiteiten te ondernemen. De praktijk bewijst dat er aan een voorziening als Ons Raadhuis behoefte is. Inmiddels zijn er 125 bezoekers die één of meer keer per week deelnemen aan de 25 verschillende activiteiten die op vier dagen worden aangeboden. Er zijn dertig vrijwilligers die de personeelsleden ondersteunen.

Ons Raadhuis kent geen drempel; iedereen mag vrij komen binnenlopen op elk gewenst moment en deelnemen aan de activiteiten die geboden worden. Maar het is ook mogelijk alleen een kopje koffie te drinken, een tijdschrift te lezen of wat te praten.

De inrichting en de activiteiten in Ons Raadhuis zijn in samenwerking met de deelnemers bedacht en gerealiseerd. Dit is mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeente Rheden en diverse fondsen. In de loop van het afgelopen jaar is Ons Raadhuis hiermee mooi opgeknapt met een nieuwe vloer, gordijnen en lange houten tafels. De activiteiten die gehouden worden, variëren van Tai Chi, yoga, klassieke dans, meer bewegen tot lezingen, een voorleesgroep, gespreksgroepen en muziek bij een borreluurtje op vrijdagmiddag. Maar ook schilderen en boetseren zijn wekelijkse activiteiten. De docenten zijn professionals en hebben ruime ervaring. Iedere activiteit kost 2,50 euro, voor houders van de Gelrepas 1,25 euro. Een vrijwilliger kan, indien nodig, de bezoekers komen ophalen en brengen. Ons Raadhuis is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.30 tot 16.30 uur.