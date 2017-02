Project Local Heroes krijgt een vervolg

SPANKEREN - In het afgelopen jaar hebben, op initiatief van de Buurtvereniging de Overweg in Spankeren, een aantal amateurs uit de regio onder leiding van bandcoach Louk Matser pop-rockband Local Heroes gevormd. Dit project is tot stand gekomen met ondersteuning van cultuurbedrijf RIQQ, Rheden en het VSB-fonds. Dit project was bedoeld om mensen met talent en passie voor muziek de kans te bieden om een keer voor het voetlicht te treden. In de loop van de zomer is een aantal optredens geweest in combinatie met andere lokale muzikale activiteiten. Het project werd in oktober afgesloten met een avondvullend optreden in Theothorne in Dieren. Het project mag gerust succesvol worden genoemd, getuige de wens van de deelnemers om door te gaan met de band. Voor enkelen bleek het helaas praktisch onmogelijk om hier aan deel te nemen, zodat er nu ‘vacatures’ zijn. Local heroes zoekt nu nog een bassist(e). Uiteraard zijn andere instrumentalisten en vocalisten ook zeer welkom, denk aan een toetsenist(e), gitarist(e), percussionist(e), zangers en blazers.

louk@loukmatser.nl