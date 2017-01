Cursus Kunst in Beeld in bibliotheek Brummen

BRUMMEN – In januari begint er weer een nieuwe cursus kunstgeschiedenis in de bibliotheek van Brummen. De cursus is opgezet voor iedereen die geïnteresseerd is in kunst. Docent Iris Maalderink geeft al vele jaren in de regio cursussen kunstgeschiedenis, waarbij al vele onderwerpen voorbij zijn gekomen: van moderne sculptuur, via zeventiende-eeuwse schilderkunst, conceptuele kunst, pointillisme, Der Blaue Reiter, Vlaamse schilderkunst tot klassieke mythologie in de kunst. In verband met het tienjarig cursusjubileum is het een mooie aanleiding om deze keer de inhoud van de lezingen door de cursisten zelf te laten bepalen. Zo’n 50 mensen hebben elk tien favoriete kunstenaars doorgegeven. Hieruit is een lijst ontstaan met de tien meest genoemde kunstenaars. In het najaar van 2016 zijn de eerste kunstenaars aan bod gekomen en de komende maanden zullen de andere vijf kunstenaars besproken worden. De kunstenaars die deze keer aan bod komen zijn Pablo Picasso, Edward Hopper, Judith Leyster, Marc Chagall en Alexander Calder. Docent Iris Maalderink staat garant voor een plezierige en leerzame avond vol kennis en wetenswaardigheden. Cursusdata zijn 31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart, steeds van 20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden kan tot 25 januari via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl.