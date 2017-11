Rhedense politiek praat ouderen bij

VELP - Het door de PCOB georganiseerde Politiek Café voor Senioren, op 2 november in De Elleboog te Velp, is een succes geworden. De politici van CDA, VVD en de PvdA waren aan elkaar gewaagd. De heren Tanco Frijlink, Jaap Uijthof en mevrouw Marion Schoeman lieten bijna het achterste van hun tong zien.

De aanwezige senioren lieten duidelijk van zich horen bijvoorbeeld over: wonen, zorg en veiligheid. Zij bestookten de politici met vragen, zodanig dat zij beloften deden om deze thema’s serieus mee te nemen in de komende verkiezingen en eventuele coalitieplannen. Dit stemde tot tevredenheid, zeker omdat de koepel van seniorenbonden (COSBO) ook aan alle fracties uit de gemeenteraad van Rheden het 'Politiek Manifest 2018-2022' heeft gepresenteerd. Dit Manifest gaat juist over deze, en ook andere, voor senioren belangrijke thema’s.



Mede door de soepele leiding van de onafhankelijke gespreksleider, Hein Hoek, verliep de stevige discussie in een constructieve sfeer, zodanig dat de raadsleden, als afsluiting, aan alle aanwezigen een drankje aanboden.