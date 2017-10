Plannen voor Rhederhof een stap dichterbij

RHEDEN - De Raad van State heeft het beroep van de GNMF, Bond Heemschut en Behoud Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom ongegrond verklaard. Hiermee komt de sloop van de bestaande bebouwing en de bouw van de drie appartementengebouwen op Landgoed Rhederhof dichterbij.

Waar het voornamelijk om ging, was de vraag of de woon-zorgappartementen vallen onder de bestemming Bejaardenoord. De Raad van State is van mening dat dit het geval is. GNMF, Bond Heemschut en Stichting Behoud Historische Landgoederen Oostelijk Veluwezoom hadden beroep ingediend tegen de op 1 augustus 2014 verleende omgevingsvergunning door het college van burgemeester en wethouders voor drie woongebouwen met in totaal 69 woonheden.

Om daadwerkelijk met de bouw van de appartementen voor ouderen met een zorgbehoefte te beginnen, is er nog wel een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming nodig. Dat heeft te maken met de stikstofuitstoot als gevolg van het bouwplan. De ontwikkelaar Kuiper Bouw en Ontwikkeling hoopt op een snelle vergunningverlening door de provincie.

Wethouder Nicole Olland is blij met de uitspraak: “Dat betekent dat de sloop van de aanwezige verloederde bebouwing sneller in zicht komt en plaats maakt voor drie appartementengebouwen. Dat zal de entree van het dorp Rheden zeker ten goede komen.”

De organisaties die beroep hadden ingediend, kunnen zich niet verenigen met het gegeven dat gebruik is gemaakt van een zeer gedateerd bestemmingsplan met heel andere uitgangspunten dan waarvoor nu een bouwvergunning is verleend. De organisaties vrezen bovendien dat schade zal worden toegebracht aan de aanwezige natuur als de plannen worden uitgevoerd. In april 2016 oordeelde de Raad van State dat de provincie ten onrechte op grond van de Natuurbeschermingswet toestemming had verleend voor de bouwplannen en stelde de belangenorganisaties toen wel in het gelijk. Zolang die toestemming er niet is, kan er ook niet met de bouw worden begonnen.