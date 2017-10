Ab Weegenaar stadsorganist Kampen

DIEREN Ab Weegenaar, dirigent van het Oratoriumkoor Veluwezoom in Dieren, is benoemd tot stadsorganist van Kampen. Dat betekent dat hij de supervisie krijgt over de vele orgels in de stad, die vanwege de ontkerkelijking aan hun lot dreigen te worden overgelaten. Weegenaar bespeelt de orgels en geeft er concerten op, zorgt dat ze tijdig worden onderhouden en ontvangt schoolklassen en andere belangstellenden. Tijdens een plechtigheid in de Kampense Bovenkerk is Weegenaar door burgemeester Bor Koelewijn officieel aangesteld als stadsorganist van Kampen. Daarnaast blijft hij gewoon dirigent van het Oratoriumkoor Veluwezoom.