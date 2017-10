Doe mee aan Kerstmarkt Spankeren

SPANKEREN – Toneelgroep Spankeren organiseert samen met Stichitng Dorpskerk Spankeren een kerst- en hobbymarkt, die plaatsvindt op zondag 10 december van 13.00 tot 18.00 uur. Het wordt weer een gezellige, sfeervolle markt, gericht op Kerst en creativiteit. De markt is op het Kerkplantsoen en in de Petruskerk.

Creatievelingen die een kraam willen huren, kunnen zich tot 13 november aanmelden via info@toneelgroepspankeren.nl. Vermeld in de e-mail naam en wat er wordt verkocht. De kosten van een kraam bedragen 17,50 euro.