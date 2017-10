Geslaagde Themadag Culturele Zondag Doesburg

DOESBURG - Oktober is de maand van de geschiedenis, dit jaar met het thema Geluk. De Culturele Zondag Doesburg haakte hierop in en wijdde op 1 oktober haar maandelijkse route langs podia, musea en ateliers aan het geluk. Hierdoor trok de culturele dag nog meer publiek dan normaal.

Vooral de Gasthuiskerk werd druk bezocht. Hier was een expositie ingericht met kunstwerken die door deelnemers van de Culturele Zondag waren aangeleverd, uiteraard in het teken van geluk. Frank de Lange, ambtenaar van de burgerlijke stand, verzorgde de opening. Op het programma stond ook een dialoog tussen Frans Gerbrands en zijn kleinzoon Novi. Op luchtige wijze, maar met een serieuze ondertoon, filosofeerden zij over het verschil tussen oud en jong in de beleving van geluk. Het publiek waardeerde het zeer en beloonde opa en kleinzoon met een klaterend applaus.

Daarna volgde de uitslag van de gedichtenwedstrijd die de Culturele Zondag speciaal voor deze gelegenheid had uitgeschreven. Jurywoordvoerder Willem Beemers overhandigde twee winnaars een exemplaar van hun gedicht afgedrukt op handgeschept papier door drukkerij De Arend. Hein van der Sloot verdiende de eerste prijs, Annette Akkerman werd tweede. De winnende gedichten zijn terug te vinden op www.regiobodeonline.nl. De geslaagde middag werd afgesloten door Geert Ellen, die onder meer inging op de associaties met geluk die door bezoekers op een groot bord waren geschreven.