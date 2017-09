Nieuwe speeltuin De Steeg open

DE STEEG - Vrijdag gaat om 14.15 uur de nieuwe speeltuin aan de Van Aldenburghlaan in De Steeg officieel open. Het is een bijzondere speelplaats, want kinderen uit de buurt dachten mee met het ontwerp. Zij konden een tekening van hun ideale speeltuin insturen. De leukste fantasieën hebben een plek gekregen. Wethouder Ronald Haverkamp opent de speeltuin.

Het thema van de speeltuin is ‘Middachten en landgoederen’ en dat is te zien. Op het speelterrein zijn speelheuvels omringd door een gracht. Kinderen kunnen via balken over de gracht naar kasteeldeuren lopen. Op de heuvel achter de kasteeldeuren staat een ‘kasteeltje’ met glijbaan. Vanaf het kasteel klim je via een spannend parcours over de gracht. Op een andere heuvel krijgen kinderen kriebels in hun buik van de kabelbaan. Ook de allerkleinsten kunnen hun lol op in de speeltuin. Zij genieten van een rovershol (speelhuisje), zandplek en glijbaan. De speeltuin heeft ook een nieuw hek en in het najaar worden Rhododendrons geplant.