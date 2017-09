DOESBURG - Vorige week werd de Boels Rental Ladies Tour gereden, de Ronde van Nederland voor wielrensters. Tijdens de etappe Eibergen-Arnhem passeerde de karavaan ook de IJsselbrug bij Doesburg en wurmde het peloton zich door de omleidingen in Dieren, om via Eerbeek, Loenen en Hoenderloo onze regio uit te rijden. De eindzege van de ronde ging uiteindelijk naar Annemiek van Vleuten, die daarmee ook huizenhoog favoriet voor het wereldkampioenschap in Noorwegen wordt. - foto: Wencel Maresch