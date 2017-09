Loenen heeft veel te bieden op Monumentendag

LOENEN – Naar aanleiding van de succesvolle samenwerking in 2016 is door het SAM - Sichting Apeldoornse Monumenten - opnieuw aan de Stichting Historie Loenen gevraagd om mee te werken aan de Open Monumenten Dagen op zaterdag 9 en zondag 10 september, van 11.00 tot 17.00 uur. Dit keer als thema: Boeren, Burgers en Buitenlui. Dankzij de stichting heeft Loenen deze dagen erg veel te bieden.

Voor het thema ‘Boeren’ heeft Historie Loenen gedacht aan het Open erf van de Groote Modderkolk. Er komt een representatie van De Groote Modderkolk. Ook een verhaal wordt verteld over de historie van de Loenense Brink en de geboorteplek van ‘de rijkste man van Nederland’. Tevens zijn er demonstraties en presentaties over Brandrode runderen. In een stand ook een fotocollage van de Stichting Historie Loenen.

Voor het thema ‘Burger’ kan men dit keer terecht bij de werkschuur van Geldersch Landschap en Kasteelen, Bruisbeek 20 (verlengde van de weg Hameinde voor in het Loenense bos). Bij de werkschuur zijn historische bosbouw-werktuigen tentoongesteld. Er zijn demonstraties en uitleg aan de hand van foto’s van de Stichting Historie Loenen. Vanaf deze plek is er een educatieve wandeling met de boswachters van Geldersch Landschao langs de Enkwal. Er zijn nog enige zichtbare sporen van de schapendrift te vinden.

De Stichting vraagt het liefst per fiets of wandelend te komen. Wie met een auto komt kan alleen op het eerste/verharde deel van het Hameinde parkeren.

Historie Loenen heeft voor het derde thema ’Buitenlu’ een plek gevonden bij voormalig Hotel de Vrijenberg, Beekbergerweg 52. Het achterterras wordt gebruikt in historische setting, kleding, oude posters, etc. Langs de kant van het terras worden de oldtimers geplaatst. Vanaf het terras kan men net zoals vroeger een bezoek aan de uitkijktoren Belvedère en lopend de Waterval bezoeken.

De eigen parkeerplaats van De Vrijenberg kan niet voor het publiek gebruikt worden. Parkeren kunnen bezoekers bij de waterval-parkeerplaatsen aan beide zijden van de weg.

Het boekje met compleet programma van de gemeente Apeldoorn is (gratis) verkrijgbaar bij de Spar Loenen.