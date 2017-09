Massaal op de fiets

DIEREN - Winkelcentrum Dieren hield zondag haar eerste Dierense Fietsdag. Het jaarlijks terugkerend evenement mag zeer geslaagd genoemd worden. Tussen 11.00 en 13.00 melden zich honderden fietsers bij de start. Hele gezinnen, families en buurten waren van de partij. Velen herinnerden zich nog de Boulevard fietstocht, waar ooit alles mee begon en haalden herinneringen op.

Na de start bij Kokkie (foto) volgde een leuke en mooie route, met de nodige rustpunten, waar versnaperingen en gifts uitgedeeld werden en waar en foto’s gemaakt werden. Dit alles georganiseerd door Centrum Dieren Ondernemers. Na zo'n 25 km kwam men bij de finish, waar een consumptie genoten werd en men heerlijk in het zonnetje kon nagenieten. Voor de kinderen was er een springkussen. De reacties op dit alles waren zo positief, dat het zeker is dat volgend jaar weer een Dierense fietstocht wordt gehouden. - foto: Han Uenk