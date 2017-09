Gasthuiskerk Doesburg zondag op radio Gelderland

DOESBURG - Op zondagochtend 10 september vertelt Bibi van den Dijck, zangeres, mede-oprichter en leider van het artistiek team van Bold Opera On the Move, B.O.O.M!, in het radioprogramma Zin in Zondag van radio Gelderland, over de uitvoering van de opera Die Zauberflöte van Mozart.

In de voorstelling op 16 september in Gasthuiskerk Doesburg, reduceert B.O.O.M! de beroemde opera tot de kern in slechts 90 minuten, met 6 zangers en een pianist. De muziek wordt daarbij afgewisseld met gesproken tekst, waarin het verhaal wordt toegelicht.



De radio-uitzending is op zondag 10 september van 9.30 tot 10.00 uur.