AH Dieren maakt een sportieve sprong in het diepe

DIEREN / BRUMMEN - Komende weken staat de Albert Heijn in Nederland in het teken van sportiviteit en gezondheid. Want de AH sportactie is gestart, waarbij er sportzegels gespaard kunnen worden. Met volle spaarkaarten kan er gratis gesport worden bij Rhienderoord Zwem & Sport Plezier in Brummen.

Deze actieperiode overlapt ook de Nationale sportweek. Dat is een week waarin overal in het land sportactiviteiten worden georganiseerd om mensen te laten ervaren hoe leuk sport en bewegen is. Het is een initiatief van NOC*NSF. Bij Rhienderoord Zwem & Sport Plezier staat elke dag (actief) bewegen en gezondheidswinst centraal. Dit is te merken bij de intensieve zwemlessen en het brede aanbod van de aquasporten.

Rhienderoord staat achter het initiatief van de Albert Heijn en hoopt met deze leuke actie meer bekendheid te krijgen in Dieren, waarbij er op een laagdrempelige manier kennis gemaakt kan worden met Rhienderoord. Meer informatie over deze actie is te lezen op de website www.rhienderoord.nl.