Bohzou B.V. nieuwe hoofdsponsor IJsselfeest

DIEREN - Op de mooiste locatie van Dieren, namelijk de veerstoep, komen 18 en 19 augustus weer topartiesten optreden op het traditionele IJsselfeest. De horeca ondernemers van Stichting Horeca Evenementen Dieren e.o. hebben ook dit jaar weer de handen ineengeslagen en zetten weer een gratis toegankelijk topprogramma neer.

Bohzou B.V. is de nieuwe hoofdsponsor van het evenement, waar bekende artiesten van televisie Ferri Somogyi en Bram Boender, topfeestband Popgunnn en lokale dj’s de stemming maken en de boel weer op de kop zetten.

Op vrijdagavond 18 augustus begint het feest om 20.30 uur met DJ Kevin, gevolgd door DJ Ferri Somogyi en afgesloten door feest-dj’s Laurens & Joost. Op zaterdagavond 19 augustus start DJ Kevin om 20.00 uur. Hij wordt gevolgd door Bram Boender, de feestband Popgunnn en Soultrain met DJ Patricia.

Zoals gezegd heeft het IJsselfeest dit jaar een nieuwe hoofdsponsor. “Cultuur, in welke vorm dan ook, is iets wat mensen verbindt”, zegt Marco ten Böhmer, eigenaar van Bohzou B.V. “Aangezien cultuurtechniek één van de speerpunten is van ons bedrijf, was de vraag om het jaarlijks IJsselfestival in Dieren te sponsoren voor ons een mooie uitdaging dit ook uit te dragen”. Bohzou houdt zich bezig met sloop en recycling, infra, industrie en cultuurtechniek.

“Men denkt bij cultuur toch in eerste instantie aan muziek, dans, toneel of mooie schilderijen en men zal niet zo gauw een link leggen tussen cultuurtechniek en deze culturele uitingen, maar indirect werken wij mee aan een andere vorm van cultuur: cultuurbewaking door onder andere bos en natuurbeheer of het aanleggen van prachtige landschapstuinen.”

“Maar ook bij de andere sectoren van ons bedrijf komen wij regelmatig in aanraking met een stuk geschiedenis. Of het nu is bij het onderhoud van bedrijfsterreinen, de renovatie van onroerend goed of milieutechnische aanpassingen bij woningen, we hebben altijd te maken met een stukje historie”.

“Ook bij ons genieten de mensen van het resultaat van onze inspanningen. Als we dan zien hoe groepen mensen hun plezier uit de natuur halen, zeker als wij daar aan ons steentje hebben bijgedragen, vervult ons dan toch met een beetje trots.”