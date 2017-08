Meisje valt met scooter door touw over weg

LATHUM - Een touw dat over de weg was gespannen, heeft vrijdagavond in Lathum voor een ongeval gezorgd. Een meisje die met haar scooter over de Groenestraat reed, werd slachtoffer. Ze raakte gewond en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.

Omstanders die kwamen helpen na het ongeval, zagen al snel dat er een touw over de weg was gespannen bij de brug. Het slachtoffer is een 18-jarig meisje uit Lathum. De politie werd gewaarschuwd en agenten kwamen meteen ter plaatse om onderzoek te doen. Dankzij aanwijzingen van getuigen kwamen de agenten twee jongens op het spoor die in de buurt liepen.

De knapen worden ervan verdacht dat zij het touw over de weg hebben gespannen. Het gaat om twee jongens van 13 en 14 jaar. Ze zijn aangehouden en gehoord over hun rol.

De politie heeft al wel getuigen gesproken, maar zoekt ook nog mensen die niet met de politie hebben gesproken. Hebt u de jongens gezien in de buurt van de brug of hebt u iets anders gezien dat hiermee te maken zou kunnen hebben? Als u nog geen verklaring hebt afgelegd komen we graag met u in contact: bel de politie via 0900-8844.