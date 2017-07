Kunst en muziek in Loenen prima combinatie

LOENEN – De voorspellingen waren somber, maar toch viel weer dit jaar bijzonder mee tijdens de open atelierdagen Kunst in Loenen. Zowel zaterdag als zondag was er een goede belangstelling. De Loenense kunstenaars hadden dit jaar heel wat te bieden. De bezoekers genoten van de kunstobjecten met daarbij als extra toetjes muziek en hapjes.

Op acht plekken in het dorp werden de bezoekers gastvrij ontvangen.

Al enige jaren nodigen de kunstenaars die samenwerken in Kunst in Loenen, begin juli belangstellenden uit om te komen kijken in hun ateliers. Ieder jaar voegen de kunstenaars hier een extra tintje aan toe. Muziekvereniging OLTO werd dit keer gevraagd om op elke plek op te treden met een combo. Dit bleek een prima combinatie te zijn. OLTO beschikt over een flink aantal muzikanten die graag wat van zich lieten horen. In elk atelier werd gespeeld. De bezoekers vonden het prachtig. Allerlei genres muziek waren te beluisteren. Zo waren bij atelier ‘t Arthuus van Mieke Diekmann een viertal klarinettisten aan het optreden. Eerst buiten, later binnen. Het was het ‘Evers kwintet’, drie muzikanten van de (muzikale)familie Evers, aangevuld met een ‘gastmuzikant’. Zij speelden in het ruime atelier tussen allerlei kunstobjecten hun muziek. Een paar bezoekers gingen er speciaal voor zitten om naar deze muziek te luisteren.

Voor de liefhebbers van kunst was er bij Kunst in Loenen een grote verscheidenheid te bekijken. Bij Bas Nijssen was in de beeldentuin het werk te bekijken van deze kunstenaar, van Nienke Langebeek maar ook van 100 andere beeldhouwers uit verre landen waar Nijssen banden mee heeft. Miranda Meurs liet mooie schilderwerken zien. Marie van de Sprenge maakt beelden en zegt er over: “Klei is kneedbaar en gewillig. Heerlijk materiaal om mee te werken. Met name vrouwenfiguren hebben de voorkeur, maar ook wel vrije vormen. Aardetinten geven kleur aan de objecten”. In ‘t Arthuus exposeerden Mieke Diekmann met beelden en schilderijen en Herold Boertjens met schilderijen. Aan het Hameinde is atelier De Daniël te vinden. Marjorie Olde Monnikhof maakt beelden. Zij vertelt: “Er is nooit een plan. De steen wijst de weg”. Bij haar waren ook een paar gastexposanten: Irene van der Horst Bakker met sieraden en Marian Fransen met beelden.

Teja de Haan beoefent aan de Burggraaf de fijnschilderkunst: “Het is voor mij een avontuur, vol passie en gedrevenheid waarbij ‘het oog’ mijn inspratiebron is”. Corry de Mos werkt in atelier Keerzij. Zij vertelt over haar kunstwerken: “Het wonder van het leven is het moment van conceptie, het ontkiemen, ontluiken, groeien, zaad verspreiden en afsterven, een belangrijke inspiratiebron voor mij”. Esther Verburgt heeft haar atlier aan de Voorsterweg 31. Zij vindt vooral werken met verschillende materialen leuk.

De bezoekers uit Loenen en wijde omgeving maakten vaak per fiets een tocht langs de langs de kunstenaars. Naast het rustig bekijken van allerlei kunst, kon er genoten worden van de muziek van de combo’s van OLTO en dit jaar ook van de smakelijke hapjes van de Loenense horecazaken. Hieraan deden mee: hotel De Loenermark, Supermarkt De Spar, Pizzeria Veluwe, Eetcafé ‘t Ruifje, De Groote Modderkolk en Bistro De Bron.

foto:

In atelier ‘t Arthuus speelde zaterdag het ‘Evers kwintet’ mooie muziek voor de bezoekers - Foto: Martien Kobussen