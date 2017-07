Het Koor Doesburg kijkt niet naar leeftijd

DOESBURG - De naam zegt het al: 'Het Koor Doesburg', dus duidelijker kan het niet. Een nieuw koor dat in augustus 2016 is opgericht door een paar mensen die tot de ontdekking kwamen dat je voor een 'leuk' koor te oud bent als je 50 bent geworden.

Een aantal koren in Doesburg laten geen nieuwe leden toe die de leeftijd van 50 hebben bereikt. De koren die dit wel doen zingen wat zwaardere muziek en Yvonne Hoogstede en Monique van Workum vonden dit niet zo leuk. Hun voorkeur ging uit naar jazz-achtig, pop en gospel. Daardoor ontstond het idee zelf een koor op te richten.

Navraag in de vrienden- en kennissenkring resulteerde al in een aantal mensen die graag mee wilden zingen. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel een dirigent hebben en dat was niet zo makkelijk. Maar of het zo moest wezen had Zwaan Stam net weer wat tijd om met een nieuw koor aan de slag te gaan. De oefenlocatie was ook wel een puntje, maar er mocht een kantoor als oefenruimte gebruikt worden en een piano werd ook geleend. Na bijna een jaar oefenen telt het koor nu 31 leden en is er druk geoefend. Afgelopen zondag was het dan zover dat er een miniconcert voor familie en vrienden gegeven werd en de spanning hoe het zou overkomen was groot. De koorleden hebben zich voor niets zenuwachtig gemaakt want het klonk voortreffelijk. Dirigente Zwaan kreeg zelfs de aanwezigen zover dat ze met één lied meededen en het was een enorm succes. Dit koor zal nog vaker van zich laten horen.

Oefenen doen ze nu in basisschool de Horizon Stad, waar ook het miniconcert was. Geld voor een eigen piano hebben ze nog wel nodig, maar een begin is gemaakt met een bedrag van het Prins Bernhard cultuurfonds en een bijdrage van Bennie’s Barber Shop.

Nieuwe leden zijn ook nog welkom en met name mannen worden wel heel hartelijk uitgenodigd. Nadere informatie over het koor kan men vinden op: www.hetkoordoesburg.com.