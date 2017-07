Zonnebloem Loenen met gasten picknicken en op high-tea

LOENEN – De wens die de heer en mevrouw Biezeman in januari hadden ingevuld is in vervulling gegaan. Hierbij werden ook meneer en mevrouw Aartsen uitgenodigd. De dames Patricia, Petra en Stefie hadden het gezellig samenzijn, meer high tea dan picknick, goed voorbereid. Het zag er vrolijk en erg lekker uit.

Gelukkig, het weer zat mee en kon er optimaal van de tuin en van al het lekkers worden genoten! Niet alleen picknicken bij Stefie, maar Germa had een dag later op haar Zorgboerderij een heuse royale high tea voor de 9 gasten en hun vrijwilligers voorbereid! En ook daar zag het er allemaal overheerlijk en verzorgd uit. Dat het hen smaakte, was te zien hoor. Want zo stiekempjes raakten de schaaltjes en etagères leeg! Op beide locaties was er genoeg tijd om gezellig bij te praten en te genieten van het ontspannen samenzijn.