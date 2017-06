Jeugd Nieuw Leven pakt uit

ANGERLO - De (jeugd) leden van Muziekverenging Nieuw Leven uit Angerlo die les hebben op een instrument, lieten van zich horen tijdens een uitvoering. De Meent in Angerlo was deze avond hun concertzaal. En voor een belangstellend publiek liet jong en wat ouder horen wat zij al geleerd hadden op hun instrument. De één heeft al meerdere jaren les, de ander slechts enkele maanden. Maar iedereen was enthousiast, ook de aanwezige docenten. Zowel het voltallige opleidingsorkest als de leerlingen afzonderlijk lieten horen waartoe zij al in staat zijn. Ook de AMV leerlingen waren van de partij.

Nieuw Leven is overigens altijd op zoek naar nieuwe leden. Of je nu al een instrument kunt bespelen of helemaal niet, schroom niet en neem eens contact op met de vereniging via onze website www.nieuwleven-angerlo.nl of bij één van de bestuursleden. Bij Nieuw Leven staat gezellig muziek maken centraal! Momenteel loopt er een actie dat, wanneer u lid wordt, u de eerste twee maanden geen contributie betaalt!