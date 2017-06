50 Jaar Oude Plataan gevierd

DIEREN - In mei heeft De Oude Plataan in Dieren haar 50 jarig bestaan uitbundig gevierd. De Oude Plataan is een van de zorglocaties van Attent Zorg & Behandeling in Dieren en al 50 jaar gevestigd aan de Zutphensestraatweg. Reden dus voor een feestje, waarbij diverse programma’s in het kader van dit jubileum over de maand werden uitgesmeerd. De opening van de festiviteiten was op 8 mei. Op deze dag werd er voor alle cliënten een grootse High Tea geserveerd door uitbundig uitgedoste ‘thee- tantes’. Later in de maand waren er nog een chic galadiner en een superbingo, maar het hoogtepunt was toch wel het ‘Feest in de tent’ op 24 mei, de jubileumdag (foto). Omdat alle cliënten een introduce konden uitnodigen was de recreatiezaal te klein en werd er voor deze gelegenheid en grote feesttent op het terrein geplaatst. Mede door een financiële bijdrage van de Vrienden van De Oude Plataan kon men genieten van ‘De Uit en Thuis Show’ van Conny Vink en Dick de Witte. Twee rasartiesten, die het publiek van het begin tot het eind wisten te boeien en er een echt feest in de tent van maakten. Na de show kon men onbeperkt snacken op het terras waar ondertussen een snackwagen was neergestreken. Als toetje een heerlijk ijsje van buurman ‘IJs-sol’.

Ondertussen werd binnen een half uur de tent omgebouwd voor deel twee van de middag. Een receptie voor alle medewerkers, oud medewerkers, vrijwilligers en genodigden. Onder het genot van een drankje en een tappasbuffet uit de eigen keuken van Attent, was het bijpraten en herinneringen ophalen aan de hand van een beamer presentatie en foto's uit de oude doos. Bestuurder Berend van der Ploeg bracht zijn felicitaties over aan locatie manager Irma Dimmedal. De muzikale omlijsting werd verzorgd door zigeuner trio Tres Chiquane. De organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagd feest en dankt allen die hier op welke wijze dan ook een bijdrage aan hebben geleverd.