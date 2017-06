Schapen weer uit de jas

LOENEN – De kudde heideschapen uit de Loenermark liepen zaterdag achter de boerenkapel De Plaggenstèkers naar de kraal midden op het terrein bij Den Eikenboom in Loenen. Ze kregen hun jaarlijkse scheerbeurt.

Met de hulp van de honden lukte het herder Arjen Daalhuisen prima om de 120 schapen op de goede plek te krijgen. Een team van acht scheerders en scheersters stonden al klaar om met hun fysiek zware taak te beginnen. Het aloude ambacht om met de scherpe schaar te scheren - eigenlijk is het knippen - is niet gemakkelijk. Voorzitter Albrecht Reusken hanteerde zelf ook de schaar omdat een paar scheerders wegens ziekte verstek moesten laten gaan. Rond drie uur had hij zijn zesde schaap onder handen. Het uit de warme jas helpen van de kudde werd weer door velen gadegeslagen. Het bestuur zag een stijging van de bezoekers naar rond 2500. En ze konden weer gratis komen kijken. Door de verloting is dit nog altijd mogelijk. Naast het scheren was er nog veel te zien. Naast de kramen met leuke en lekkere artikelen waren ook een aantal oude ambachten te zien. De bezembinder liet zien hoe de boeren berkenbezem wordt gemaakt. Het strovlechten, spinnen, papierscheppen en scherpen van de zeis was ook te zien. Er was deze dag, waarbij het weer volledig meewerkte, ook een jubileum te vieren. Voorzitter Reusken mocht secretaris Riekie Waanders - Reuvekamp in het zonnetje zetten omdat zij al 25 jaar de spil is van het feest. - foto: Han Uenk