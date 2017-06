Heerlijke Wandeling Zonder Grenzen

DIEREN - De jaarlijkse Wandeling Zonder Grenzen is weer gehouden, een heerlijk evenement voor en door mensen met een lichamelijke en/of een geestelijke handicap. De organisatie was zoals altijd in handen van de Stichting Sportinstuif Gehandicapten Rheden e.o. Door de mix van deelnemers, begeleiders en vrijwilligers, heet dit evenement de Wandeling Zonder Grenzen.

De drie routes vanaf de Spelerij gaven iedereen de mogelijkheid naar eigen kunnen de verschillende loopafstanden af te leggen. Jos en Riet Spanbroek hadden voor dit wandelevenement ook dit jaar weer de Spelerij beschikbaar gesteld. De deelnemers waren allen in een goed humeur door de vele ballonnen en vlaggen en door de enthousiasmerende muziek van Henk Speulman en Hans van Gelderen. Zij zagen kans de hele avond te omlijsten met voor velen zeer herkenbare muziek, die velen aanzette tot meezingen en dansen. Na de finish bleef het nog lang gezellig.

Voor de Sportinstuif Gehandicapten Rheden is deze avond een van de hoogtepunten van het jaar. Iedere zaterdagmorgen, het hele jaar door is er in de sporthal van Theothorne een sportieve bijeenkomst die (be)geleid wordt door een groep vrijwilligers. De deelnemers komen uit de wijde omgeving van Dieren. Behalve een vrolijk sport- en spelgebeuren, zijn er ook roei-, fiets- en stepsapparaten, waar onder zorgvuldige begeleiding getraind kan worden.

Iedereen is welkom om op zaterdagochtend om 09.00 uur eens te komen kijken in Sporthal Theothorne. Er is altijd ruimte voor nieuwe deelnemers en er is altijd behoefte aan enthousiaste vrijwilligers om de deelnemers te begeleiden. voor meer informatie over De Sportinstuif: www.sportinstuif.nl.