Vael Ouwe helpt Vriendenbus

DIEREN - Zaterdag is het weer zover, dan wordt Dieren weer in beslag genomen door de deelnemers aan de Vael Ouwe fietstochten. Vele duizenden fietsliefhebbers zullen weer gaan genieten van hun favoriete sport in onze mooie omgeving en ons dorp is maar wat trots om deze mensen elk jaar weer te mogen begroeten.

Het bestuur van de Vael Ouwe doneert jaarlijks een flink geld bedrag voor een of meerdere goede doelen die de bewoners van Dieren ten goede komt en tot hun grote vreugde is ook dit jaar weer voor de Vereniging Vrienden van Hofstaete & Intermezzo gekozen als één van die goede doelen.

De Vereniging Vrienden van Hofstaete & Intermezzo is de opvolger van de al ruim 40 jaar geleden opgerichte Vereniging Vrienden van het Verpleeghuis Gelders Hof en telt zo'n 400 leden. De bijdragen van deze leden - en soms ook bijzondere donaties - worden gebruikt om het leven van de bewoners van Hofstaete en Intermezzo te veraangenamen. Hierbij moet je dan denken aan het organiseren van 'vakantieweken' op de eigen afdeling, van een barbecue, een zomerkermis, het bakken van pannenkoeken, maar ook van concrete zaken sponsoren zoals de aanschaf van een hoog/laag bad, een elektrische rolstoelfiets, of zorgen voor iets lekkers bij de koffie op feestdagen,

De belangrijkste voorziening die Vrienden de bewoners biedt is echter de Vriendenbus. Dit is een bus die speciaal is ingericht voor het vervoer van mensen met een lichamelijke beperking. Deze bus kan voor een zeer gereduceerd tarief door de bewoners worden gebruikt om familie te bezoeken, een rondrit in de omgeving te maken, te gaan winkelen, een dagje uit te gaan naar en kinderboerderij of tuincentrum, etc.

Hoewel de bus wordt geëxploiteerd door de Vrienden van Hofstaete en Intermezzo mogen ook de bewoners van de Dierense zorginstellingen Oude Plataan en Beverode gebruik maken van deze Vriendenbus.

Op bijgaande foto is te zien hoe bestuursleden Gijs van der Tang en Marinus Thijsen van de Vael Ouwe een cheque van € 1000, - overhandigen aan Wim Gerritsen en Gerrit Pullen van de Vrienden van Hofstaete en Intermezzo.

