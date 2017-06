Samen sterk in Loenen

LOENEN - Het kunstenaarscollectief BeeBee, Bas Luiten en Bas Nijssen, heeft het nieuwe terras van Eetcafé ’t Ruifje in Loenen opgesierd met één van hun laatste kunstwerken Voorwaarts. Bas: “Regelmatig eten we een hapje bij ’t Ruifje en genieten van het schitterende uitzicht op het terras. Niets leek me mooier dan dat uitzicht te verfraaien met een mooi kunstwerk. Twee woorden waren genoeg om Debby en Ferry Bloemendal van ’t Ruifje te bewegen ons de mogelijkheid te geven een mooi object te exposeren”. Meer werk van BeeBee is te zien in de Beeldentuin B&N in Loenen.