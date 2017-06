Maak kennis met zeilen

GIESBEEK - In een korte zomercursus van 28 augustus tot en met 16 september is het bij Watersportvereniging Giesbeek mogelijk om kennis te maken met zeilen. Er wordt met Polyvalken gevaren in het recreatiegebied De Rhederlaag. De introductie is geschikt voor volwassenen. Tijdens de zomercursus krijgen zij op drie dagen een les van 2,5 uur aangeboden. Het is mogelijk in te schrijven voor alle doordeweekse avonden, met uitzondering van de woensdag, of op zaterdagochtend. De avonden beginnen om 18.30 uur en de zaterdagochtend om 09.30 uur. De kosten voor drie lessen bedragen 50 euro. Voor deze cursus hoeft men geen lid te zijn van WSV. Inschrijven kan tot 1 juli via e-mail. valkzeilen@wsvgiesbeek.nl of via tel. 06 - 46626776 (bereikbaar in de avonduren).

www.wsvgiesbeek.nl